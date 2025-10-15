На Солнце произошла мощнейшая за 4 месяца вспышка: магнитные бури начнутся уже завтра

Основной удар ожидается в период с пятницы по воскресенье

Мощная солнечная активность, прервавшая летний период затишья, грозит Земле серией магнитных бурь в ближайшие дни. Индекс вспышечной активности впервые с 20 июня достиг «красного уровня», пишет ТАСС.

За полдня, 15 октября, на Солнце было зарегистрировано 11 вспышек, включая две среднего класса М. Резкий рост активности, начавшийся вечером 14 октября, связан с быстрым развитием групп солнечных пятен.

По данным ученых, первые последствия для магнитосферы Земли проявятся уже в четверг, 16 октября, когда до нашей планеты дойдут слабые выбросы плазмы.

Основной удар ожидается в период с пятницы по воскресенье. В это время могут начаться магнитные бури, а также возобновиться интенсивные полярные сияния, которые в прошлый раз наблюдались в разных регионах России.



Анастасия Фартыгина