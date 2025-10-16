Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) к 20:20 мск достиг отметки 2 668,79 пункта, демонстрируя рост почти на 5%

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Российский рынок акций значительно ускорил рост в ходе вечерней торговой сессии, реагируя на новости по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) к 20:20 мск достиг отметки 2 668,79 пункта, демонстрируя рост почти на 5%.

На пике к 20:15 мск индекс превышал 2 671,54 пункта, прибавляя 4,96% по сравнению с началом торгов. К 20:10 мск, когда начали появляться первые подробности переговоров, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) уже рос на 3,18%, до 2 626,28 пункта, после чего динамика продолжила усиливаться.

Напомним, что следующая встреча Трампа и Путина состоится в Будапеште.



Анастасия Фартыгина