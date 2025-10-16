Татарстан получит 95,9 млн рублей на расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта

В общей сложности на переселение 15,8 тыс. человек из аварийных домов в 23 регионах страны будет выделено более 8,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан получит 95,9 млн рублей на новый этап программы расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об этом на сайте правительства России. Соответствующую информацию опубликовали на сайте правительства.

В общей сложности на переселение 15,8 тыс. человек из аварийных домов в 23 регионах страны будет выделено более 8,3 млрд рублей. Лидерами по объему финансирования стали Архангельская область с 2,1 млрд рублей, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Забайкальский край, которым выделено по 1 млрд рублей.

Татарстан находится во второй половине списка получателей средств, наименьшие же суммы выделены Чукотскому автономному округу (39,2 млн рублей), Кабардино-Балкарии (15,8 млн рублей) и Севастополю (2,9 млн рублей).

Накануне власти Татарстана утвердили критерии оценки ветхого жилья, которое может быть включено в программу комплексного развития территорий (КРТ). Постановление определяет параметры для признания домов блокированной застройки и объектов индивидуального жилищного строительства аварийными.



Анастасия Фартыгина