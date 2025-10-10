В Татарстане разрабатывают критерии ветхого жилья для программы КРТ

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Власти Татарстана утвердили критерии оценки ветхого жилья, которое может быть включено в программу комплексного развития территорий (КРТ). Постановление определяет параметры для признания домов блокированной застройки и объектов индивидуального жилищного строительства аварийными. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Ключевым параметром оценки станет возраст постройки. В программу попадут дома, возведенные до 1980 года включительно. Особое внимание уделят физическому износу зданий: для деревянных конструкций он должен превышать 50%, а для построек из других материалов — 60%.

Техническое состояние зданий оценивается по нескольким параметрам. Специалисты будут проверять наличие деформаций несущих конструкций, снижение несущей способности более чем на 25%, повреждения внутренних стен и перекрытий, а также превышение допустимых прогибов конструкций.

Важным критерием оценки станет наличие инженерного обеспечения. Объекты могут быть признаны аварийными при отсутствии одной или нескольких централизованных систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения или электроснабжения.

Процедура оценки предусматривает обязательное обследование зданий специализированными организациями. По результатам проверки готовится заключение, содержащее полную информацию об объекте, описание его технического состояния, данные о системах обеспечения и фотоматериалы.

Контроль за реализацией постановления возложен на Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Дмитрий Зайцев