Госдума рекомендовала правительству России проработать меры в ответ на депортацию россиян из Латвии

Кроме того, правительству рекомендовано разработать «дополнительные инструменты поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом»

Депутаты Госдумы приняли постановление, рекомендующее правительству России проработать комплекс ответных мер в связи с депортацией российских граждан из Латвии, включая меры экономического характера, пишет ТАСС.

В тексте документа говорится о необходимости «проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвийской Республики».

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Госдума также просит правительство поддержать иски и обращения депортируемых россиян к властям Латвии «в судебных инстанциях и международных органах», а также предусмотреть финансирование расходов на прием, размещение, социальное обеспечение и адаптацию переселенных из Латвийской Республики граждан России.

Отчет о проделанной работе должен быть представлен в Госдуму до 1 декабря 2025 года.

Напомним, что в связи с истечением установленного Латвией срока для сдачи экзамена по латышскому языку (13 октября), Рига приступила к процедуре депортации граждан России, не продемонстрировавших достаточный уровень владения языком. Сообщается о высылке 841 россиянина. Москва заявила о готовности к обустройству и поддержке депортируемых на Родине. Вчера же в Госдуму внесли проект о недопустимости дискриминации российских граждан в Латвии.



Анастасия Фартыгина