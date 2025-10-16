В Татарстане изменили правила выплат компенсаций работникам культуры

Это касается представителей сферы, переехавших в село, рабочие поселки, пгт и малые города с населением до 50 тыс. человек

Фото: Сафина Аделия

Кабмин Татарстана утвердил новые правила предоставления единовременных компенсационных выплат работникам сферы культуры, переехавшим в село, рабочие поселки, пгт и малые города с населением до 50 тыс. человек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Согласно обновленному порядку, выплаты будут производиться на основе трехстороннего договора. Сторонами соглашения выступают Минкульт, организация-работодатель и сам работник. После принятия положительного решения министерство в течение 10 рабочих дней направляет необходимые документы в организацию для подписания. Право на получение компенсации имеют граждане России с высшим или средним профобразованием.

Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 1 миллион рублей. Средства будут перечислены на банковский счет работника не позднее 1 декабря текущего года.

Напомним, что 43 тысячи татарстанских пенсионеров получают доплату за работу в селе.

Наталья Жирнова