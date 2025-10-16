Динамика роста цен на аренду жилья в Казани замедлилась, не превысив 1%

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир по городу составила 39 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани замедлились темпы роста арендных ставок после завершения активного делового сезона. Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир по городу составила 39 тыс. рублей, при этом месячная динамика роста не превысила 1%.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», заметное изменение произошло в структуре предложения: количество доступных для аренды квартир увеличилось на 23,9% по сравнению с сентябрем. В ряде районов города зафиксировано как снижение, так и стагнация цен на арендное жилье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее значительное снижение стоимости аренды произошло в Московском районе, где цены упали на 7,3%, до 31 тыс. рублей. В Приволжском районе наблюдалась практически нулевая динамика — -0,5%, до 37 тыс. рублей.

При этом в некоторых районах города зафиксирован рост арендных ставок. Наибольший прирост отмечен в таких районах, как Авиастроительный — +7,6%, до 31 тыс. рублей, Ново-Савиновский, где рост составил +5,3%, до 42 тыс. рублей, и Вахитовский — +5,2%, до 52 тыс. рублей.

— Медианные ставки в одних миллионниках начинают постепенно снижаться. <...> Ряд мегаполисов демонстрируют стагнацию. Среди них Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, — прокомментировал данные руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее сообщалось, что туристы в Казани начали в три раза чаще снимать квартиры в Осиново.

Наталья Жирнова