Туристы в Казани начали в три раза чаще снимать квартиры в Осиново

Там суточная аренда составляет 2,9 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2025 года два населенных пункта Татарстана продемонстрировали рост бронирований посуточного жилья. Поселок Осиново показал рост в три раза, на 322%, по сравнению с сентябрем 2024 года и стал лидером в топе, а село Высокая Гора в два раза — на 223%. Такие данные предоставил сервис «Авито Путешествия».

Путешественники выбирают посуточную аренду как альтернативу отелям, особенно в малых городах, где гостиничная инфраструктура развита недостаточно.

Стоимость посуточного жилья составляет:

в Осиново — 2,9 тыс. рублей/сутки;

в с. Высокая Гора — 3 тыс. рублей/сутки.

Сообщается, что в северных и промышленно развитых регионах основной спрос на посуточную аренду создают не туристы, а командированные и вахтовики. Для них такой формат удобнее, чем отели (которых мало в малых городах) или долгосрочная аренда жилья.



Наталья Жирнова