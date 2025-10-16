Туристы в Казани начали в три раза чаще снимать квартиры в Осиново
Там суточная аренда составляет 2,9 тыс. рублей
В сентябре 2025 года два населенных пункта Татарстана продемонстрировали рост бронирований посуточного жилья. Поселок Осиново показал рост в три раза, на 322%, по сравнению с сентябрем 2024 года и стал лидером в топе, а село Высокая Гора в два раза — на 223%. Такие данные предоставил сервис «Авито Путешествия».
Путешественники выбирают посуточную аренду как альтернативу отелям, особенно в малых городах, где гостиничная инфраструктура развита недостаточно.
Стоимость посуточного жилья составляет:
- в Осиново — 2,9 тыс. рублей/сутки;
- в с. Высокая Гора — 3 тыс. рублей/сутки.
Сообщается, что в северных и промышленно развитых регионах основной спрос на посуточную аренду создают не туристы, а командированные и вахтовики. Для них такой формат удобнее, чем отели (которых мало в малых городах) или долгосрочная аренда жилья.
