В ДТП в Приамурье перевернулся автобус с вахтовиками

45 человек пострадали, один погиб

Серьезное ДТП произошло утром 16 октября на подъезде к городу Свободному в Амурской области. В результате аварии погиб один человек, еще 45 получили травмы различной степени тяжести, сообщает прокуратура региона.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу автомобиля Toyota Probox, который столкнулся с пассажирским автобусом. В автобусе находились более 50 вахтовых работников амурского газохимического комплекса. После столкновения автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия 46 пассажиров были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не потребовалась.

Прокуратура Амурской области взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту ДТП. Дополнительно надзорный орган проведет проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и охраны труда.

Наталья Жирнова