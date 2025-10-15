В Казани неопытная водитель Honda стала причиной гибели трех пассажиров

Сама девушка не пострадала

Серьезное ДТП произошло минувшей ночью в Казани. Около 00:12 на Горьковском шоссе водитель автомобиля Honda Accord совершила наезд на столб, а затем на бетонную опору. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции города.

За рулем находилась девушка 2004 года рождения из Казани. Стаж ее вождения составлял всего полгода. По предварительным данным, она не справилась с управлением, превысив допустимую скорость.

В результате аварии три пассажира автомобиля погибли на месте происшествия. Сама девушка от медицинской помощи отказалась.

Наталья Жирнова