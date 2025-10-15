В Казани неопытная водитель Honda стала причиной гибели трех пассажиров
Сама девушка не пострадала
Серьезное ДТП произошло минувшей ночью в Казани. Около 00:12 на Горьковском шоссе водитель автомобиля Honda Accord совершила наезд на столб, а затем на бетонную опору. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции города.
За рулем находилась девушка 2004 года рождения из Казани. Стаж ее вождения составлял всего полгода. По предварительным данным, она не справилась с управлением, превысив допустимую скорость.
В результате аварии три пассажира автомобиля погибли на месте происшествия. Сама девушка от медицинской помощи отказалась.
Ранее в Альметьевском районе ДТП унесло жизнь водителя Lada, пострадал ребенок.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».