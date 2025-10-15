В MAX зафиксировали 11 тыс. каналов и 45 млн пользователей
За время работы мессенджера было отправлено более 3 млрд сообщений
Национальный мессенджер MAX продемонстрировал рост показателей активности. По данным пресс-службы платформы, общая аудитория сервиса превысила отметку в 45 млн человек, при этом среднесуточный охват достиг 18,2 млн пользователей.
За время работы сервиса было отправлено более 3 млрд сообщений, совершено свыше 700 млн звонков, а общее количество чатов достигло 6,5 миллиона.
Особую популярность среди пользователей получили видеосообщения — их количество превысило 20 млн, а наиболее активными в использовании этой функции оказались граждане в возрасте до 17 лет. Количество каналов в мессенджере превысило 11 тысяч.
Напомним, что госуслуги Татарстана стали доступны в отечественном мессенджере.
