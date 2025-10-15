Госуслуги Татарстана стали доступны в мессенджере MAX
Это исключает необходимость личного посещения учреждений гражданами республики
Жители Татарстана получили возможность получать государственные и муниципальные услуги через мессенджер MAX. Сервис доступен на всех устройствах, сообщает Госкомитет республики по тарифам.
Цифровой сервис позволяет упростить процесс получения госуслуг, исключая необходимость личного посещения учреждений, заявляется на сайте комитета.
— Достаточно нескольких кликов, чтобы решить повседневные задачи, связанные с получением справок, оформлением документов и другими услугами.
Ранее сообщалось, что в МАХ зарегистрировались более 40 млн пользователей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».