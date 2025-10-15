Новости общества

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

12:28, 15.10.2025

Освобождены Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Алексеевка в Днепропетровской области

Фото: Артем Дергунов

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Новопавловка в Донецкой Народной Республике, а также завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее подразделения «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области.

Наталья Жирнова

