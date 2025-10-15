Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Освобождены Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Алексеевка в Днепропетровской области
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.
Вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Новопавловка в Донецкой Народной Республике, а также завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области, — говорится в сообщении.
Ранее подразделения «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области.
