Токаев обсудил с Путиным свою рабочую поездку в Россию

В телефонном разговоре лидеры Казахстана и России выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-казахстанского партнерства

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели двустороннее сотрудничество в рамках подготовки предстоящего госвизита президента Казахстана в Россию.

Оба лидера выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-казахстанского партнерства и союзнических отношений. Особое внимание было уделено вопросам последовательной реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Токаев уже созванивался с Путиным, чтобы обсудить свой визит в Россию.

Наталья Жирнова