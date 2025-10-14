Токаев обсудил с Путиным свою рабочую поездку в Россию
В телефонном разговоре лидеры Казахстана и России выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-казахстанского партнерства
Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели двустороннее сотрудничество в рамках подготовки предстоящего госвизита президента Казахстана в Россию.
Оба лидера выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-казахстанского партнерства и союзнических отношений. Особое внимание было уделено вопросам последовательной реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее Токаев уже созванивался с Путиным, чтобы обсудить свой визит в Россию.
