Китай заявил о готовности к торговой войне с США

Но остается открытым для переговоров

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов к торговой войне с США, но при этом сохраняет готовность к переговорам, сообщает РИА «Новости».



Он отметил, что у США и Китая есть общие интересы и значительные возможности для сотрудничества. Однако Лю Пэнъюй добавил, что угрозы со стороны США, в том числе введение пошлин, не способствуют конструктивному диалогу.

— Если есть драка, мы деремся, если переговоры — дверь открыта, — подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении 100%-ной пошлины на товары из Китая.

Наталья Жирнова