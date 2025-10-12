Китай примет контрмеры против США на повышение пошлин

Министерство коммерции Китая заявило о готовности принять решительные ответные меры в случае, если США поднимут пошлины на китайские товары до 100%, сообщает ТАСС. Такое заявление последовало в ответ на планы администрации Дональда Трампа ужесточить торговые ограничения.

В официальном комментарии ведомства подчеркивается, что угрозы введением высоких пошлин не являются конструктивным способом взаимодействия между странами.

— Угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае — не лучший способ взаимодействия с Китаем. Если Соединенные Штаты будут и дальше следовать по этому пути, наша страна решительно примет соответствующие ответные меры, защитит свои законные права и интересы, — заявили в министерстве.

Ситуация обострилась после того, как Китай ввел новые меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. В министерстве подчеркнули, что эти действия соответствуют законам и правилам, а также принципам справедливости и недискриминации.



Наталья Жирнова