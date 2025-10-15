Более 19 тыс. семей Татарстана воспользовались маткапиталом

Они использовали его в целях улучшения жилищных условий

С начала года более 19 тыс. семей в Татарстане воспользовались маткапиталом для улучшения жилищных условий. Из них 15,5 тыс. направили средства на погашение жилищных кредитов, а 3,5 тыс. — на покупку или строительство жилья без привлечения заемных средств, сообщает Соцфонд РТ.

Сообщается, что покупка жилья остается самым популярным направлением использования материнского капитала в регионе. Семьи могут использовать средства для вступления в жилищный кооператив, приобретения квартиры или строительства дома.

— В 2025 году направление средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным кредитам сохранило статус приоритетного. Объем таких целевых расходов в Татарстане составил 6,6 миллиарда рублей, — отметил управляющий ОСФР по Татарстану Эдуард Вафин.

