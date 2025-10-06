Матерям из Татарстана в 2025 выплатили 216 млн рублей по родовым сертификатам

С начала года 22 тыс. женщин получили социальные выплаты

Отделение Соцфонда России по Татарстану подвело итоги реализации программы родовых сертификатов с начала 2025 года. За этот период свыше 22 тыс. женщин получили финансовую поддержку на медицинское обслуживание.



На данную социальную поддержку в медицинские учреждения было направлено в текущем году более 242 млн рублей, из которых реализовали 216 млн . Эти средства направлены на оплату услуг, связанных с медицинским сопровождением в период беременности, родами и профилактическим наблюдением за детьми в первый год жизни.

Реализация программы родовых сертификатов является частью госполитики по поддержке материнства и детства. Напомним, что коляска может войти в список разрешенных трат маткапитала. Глава Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров выступил с инициативой расширить перечень товаров, которые можно приобрести с помощью материнского капитала.

Наталья Жирнова