Светофоры Казани продолжают отключаться по утрам

В этот раз они не работают на двух перекрестках

Фото: Мария Зверева

Третий день подряд в Казани в утреннее время отключаются умные светофоры на перекрестках города. Комитет по транспорту города объявил о неработающих светофорах на двух участках дорог.

Умные светофоры не работают на перекрестках:

ул. Ленинградская — ул. Айдарова,

ул. П. Лумумбы — ул. Шуртыгина.

Сообщается, что бригада АСУДД выехала на ремонтные работы. Проблемы на перекрестке Ленинградская — Айдарова фиксируют начиная с понедельника, 13 октября.

Наталья Жирнова