Светофоры Казани продолжают отключаться по утрам
В этот раз они не работают на двух перекрестках
Третий день подряд в Казани в утреннее время отключаются умные светофоры на перекрестках города. Комитет по транспорту города объявил о неработающих светофорах на двух участках дорог.
Умные светофоры не работают на перекрестках:
- ул. Ленинградская — ул. Айдарова,
- ул. П. Лумумбы — ул. Шуртыгина.
Сообщается, что бригада АСУДД выехала на ремонтные работы. Проблемы на перекрестке Ленинградская — Айдарова фиксируют начиная с понедельника, 13 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».