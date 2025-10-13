В Казани отключились семь умных светофоров

Причина временного выхода из строя не раскрывается

Фото: Мария Зверева

В нескольких районах Казани произошло отключение светофоров. Временно не работают светофоры на семи ключевых перекрестках города, сообщает Госавтоинспекция столицы.

Умные светофоры отключили на следующих участках:

Оренбургский проезд — Р. Гареева, желтое мигание;

Габишева — Завойского;

Мира — Правды;

Ямашева — Адоратского;

Копылова — Побежимова;

Восстание — Фрунзе;

Ленинградская — Айдарова.

Для обеспечения безопасности сотрудники ГАИ организовали ручное регулирование на части проблемных участков. Специализированная бригада АСУДД уже приступила к ремонтным работам для восстановления функционирования светофоров. Причины отключения не сообщаются.



Напомним, что в Казани будет частично ограничено движение транспорта на улице Жемчужной.



Наталья Жирнова