В Казани отключились семь умных светофоров

08:18, 13.10.2025

Причина временного выхода из строя не раскрывается

Фото: Мария Зверева

В нескольких районах Казани произошло отключение светофоров. Временно не работают светофоры на семи ключевых перекрестках города, сообщает Госавтоинспекция столицы.

Умные светофоры отключили на следующих участках:

  • Оренбургский проезд — Р. Гареева, желтое мигание;
  • Габишева — Завойского;
  • Мира — Правды;
  • Ямашева — Адоратского;
  • Копылова — Побежимова;
  • Восстание — Фрунзе;
  • Ленинградская — Айдарова.

Для обеспечения безопасности сотрудники ГАИ организовали ручное регулирование на части проблемных участков. Специализированная бригада АСУДД уже приступила к ремонтным работам для восстановления функционирования светофоров. Причины отключения не сообщаются.

Наталья Жирнова

