В Казани отключились семь умных светофоров
Причина временного выхода из строя не раскрывается
В нескольких районах Казани произошло отключение светофоров. Временно не работают светофоры на семи ключевых перекрестках города, сообщает Госавтоинспекция столицы.
Умные светофоры отключили на следующих участках:
- Оренбургский проезд — Р. Гареева, желтое мигание;
- Габишева — Завойского;
- Мира — Правды;
- Ямашева — Адоратского;
- Копылова — Побежимова;
- Восстание — Фрунзе;
- Ленинградская — Айдарова.
Для обеспечения безопасности сотрудники ГАИ организовали ручное регулирование на части проблемных участков. Специализированная бригада АСУДД уже приступила к ремонтным работам для восстановления функционирования светофоров. Причины отключения не сообщаются.
Напомним, что в Казани будет частично ограничено движение транспорта на улице Жемчужной.
