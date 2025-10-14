В Казани вновь отключились светофоры

Это уже второй случай массового сбоя за текущую неделю

Фото: Реальное время

В нескольких районах Казани вновь произошло отключение светофоров. В этот раз временно не работают светофоры на трех перекрестках города, сообщает Госавтоинспекция столицы.

Светофоры отключили на следующих участках:

Ленинградская — Айдарова,

Профсоюзная — Университетская,

Завойского — Габишева.

В ГАИ не сообщают о причинах отключения, а для обеспечения безопасности сотрудники организовали ручное регулирование. Бригада АСУДД уже приступила к ремонтным работам для восстановления функционирования светофоров.



Наталья Жирнова