В Казани вновь отключились светофоры
Это уже второй случай массового сбоя за текущую неделю
В нескольких районах Казани вновь произошло отключение светофоров. В этот раз временно не работают светофоры на трех перекрестках города, сообщает Госавтоинспекция столицы.
Светофоры отключили на следующих участках:
- Ленинградская — Айдарова,
- Профсоюзная — Университетская,
- Завойского — Габишева.
В ГАИ не сообщают о причинах отключения, а для обеспечения безопасности сотрудники организовали ручное регулирование. Бригада АСУДД уже приступила к ремонтным работам для восстановления функционирования светофоров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».