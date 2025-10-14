Новости общества

15:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани вновь отключились светофоры

08:49, 14.10.2025

Это уже второй случай массового сбоя за текущую неделю

В Казани вновь отключились светофоры
Фото: Реальное время

В нескольких районах Казани вновь произошло отключение светофоров. В этот раз временно не работают светофоры на трех перекрестках города, сообщает Госавтоинспекция столицы.

Светофоры отключили на следующих участках:

  • Ленинградская — Айдарова,
  • Профсоюзная — Университетская,
  • Завойского — Габишева.

В ГАИ не сообщают о причинах отключения, а для обеспечения безопасности сотрудники организовали ручное регулирование. Бригада АСУДД уже приступила к ремонтным работам для восстановления функционирования светофоров.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также