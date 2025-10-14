Сборная России разгромила в Москве команду Боливии в товарищеском матче
Россияне забили три безответных гола
Сборная России разгромила в Москве Боливию со счетом 3:0 в товарищеском матче. Команда Валерия Карпина продолжает идти без поражений.
В составе сборной России голы забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Россияне дважды отличились в первом тайме, а после перерыва установили окончательный результат на табло.
Сборная России одержала третью победу подряд в товарищеских матчах. Ранее российская команда победила в сентябре Катар — 4:1 и в октябре Иран — 2:1.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за санкций.
