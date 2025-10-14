Новости спорта

Сборная России разгромила в Москве команду Боливии в товарищеском матче

22:04, 14.10.2025

Россияне забили три безответных гола

Фото: взято с официального телеграм-канала сборной России

Сборная России разгромила в Москве Боливию со счетом 3:0 в товарищеском матче. Команда Валерия Карпина продолжает идти без поражений.

В составе сборной России голы забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Россияне дважды отличились в первом тайме, а после перерыва установили окончательный результат на табло.

Сборная России одержала третью победу подряд в товарищеских матчах. Ранее российская команда победила в сентябре Катар — 4:1 и в октябре Иран — 2:1.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за санкций.

Зульфат Шафигуллин

