Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» в Уфе

Тренеру было важно сохранить настрой на игру после матча с ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда не могла победить в Уфе восемь игр подряд с сентября 2022 года.

Гатиятулин заявил, что «Ак Барсу» было важно сохранить настрой после победы над ЦСКА (3:2) в Москве.

— Понимали, с каким настроем выйдет соперник, играя дома перед своими болельщиками. Учитывали, что с первых секунд будут высокие скорости и напор, мы ответили на это двумя шайбами с контратак. Но в целом для нас было важно сохранить настрой и концентрацию после прошлого матча в Москве, ранее с этим были проблемы. На этом этапе для нас самое важное — сохранять концентрацию, работали над этим летом. Чтобы после хорошо проведенного матча следующая игра была тоже удачная, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» продлил победную серию в чемпионате КХЛ до пяти матчей подряд. Команда Гатиятулина поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» замыкает общий табель чемпионата.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 октября в Новосибирске с «Сибирью» в 15:30 по московскому времени. Выездная серия казанцев завершится 18 октября в Астане, где их соперником станет «Барыс».

Зульфат Шафигуллин