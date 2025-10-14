Володин призвал усилить ответственность теплоснабжающих компаний на фоне задержек отопления

Председатель Госдумы призвал взять эти вопросы на контроль и рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с требованием повысить ответственность теплоснабжающих организаций и концессионеров в преддверии отопительного сезона. Это заявление прозвучало на фоне многочисленных жалоб граждан на отсутствие тепла, пишет ТАСС.

На пленарном заседании Госдумы Володин подчеркнул, что, несмотря на установившиеся минусовые температуры в некоторых регионах России, отопление у жителей до сих пор не включено.

— Мы входим в отопительный сезон. Огромное количество жалоб на теплоснабжающие организации. Нам с вами надо сделать все для того, чтобы повысить ответственность концессионеров, теплоснабжающих организаций — тех, кто отвечает за подключение, — заявил Володин, обращаясь к Файзуллину.

Председатель Госдумы призвал взять эти вопросы на контроль и рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство. Он особо отметил необходимость увеличения штрафов «за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей для теплоснабжающих организаций, концессионеров, которые во многих регионах, особенно субъектовых центрах, сегодня стоят во главе теплоснабжающих организаций».

Напомним, что в пяти домах Кировского и Московского районов Казани не дали тепло, хотя отопительный сезон начался неделю назад.



Анастасия Фартыгина