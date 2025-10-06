В пяти домах Казани не дали тепло — отопительный сезон начался неделю назад
Отопление в этих домах появится «в ближайшие день-два», пообещал Искандер Гиниятуллин
В пяти домах Кировского и Московского районов Казани не дали тепло, хотя отопительный сезон начался неделю назад. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии города.
Отопление в этих домах появится «в ближайшие день-два», пообещал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.
Кроме того, в трех домах Советского района подачу тепла временно приостановили для устранения дефектов на сетях. Работы завершат сегодня.
Напомним, в субботу раис Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить отопление во всех домах и объектах республики до конца недели. По его словам, на отсутствие тепла поступило 1 204 жалобы.
