В пяти домах Казани не дали тепло — отопительный сезон начался неделю назад

Фото: Динар Фатыхов

В пяти домах Кировского и Московского районов Казани не дали тепло, хотя отопительный сезон начался неделю назад. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии города.

Отопление в этих домах появится «в ближайшие день-два», пообещал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Кроме того, в трех домах Советского района подачу тепла временно приостановили для устранения дефектов на сетях. Работы завершат сегодня.



Напомним, в субботу раис Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить отопление во всех домах и объектах республики до конца недели. По его словам, на отсутствие тепла поступило 1 204 жалобы.

Галия Гарифуллина