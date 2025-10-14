Новости общества

Сирийский лидер переходного периода Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду

19:26, 14.10.2025

Цель визита и программа пребывания сирийского лидера в Москве пока не разглашаются

Фото: Дарья Пинегина

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду, сообщает сирийский телеканал Syria TV, ссылаясь на собственные источники.

— Президент Ахмед аш-Шараа посетит Россию завтра — в среду, — передает телеканал.

Цель визита и программа пребывания сирийского лидера в Москве пока не разглашаются.

Напомним, что новый президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать бывшего президента страны Башара Асада для судебного разбирательства.

Анастасия Фартыгина

