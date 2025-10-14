Сирийский лидер переходного периода Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду
Цель визита и программа пребывания сирийского лидера в Москве пока не разглашаются
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду, сообщает сирийский телеканал Syria TV, ссылаясь на собственные источники.
— Президент Ахмед аш-Шараа посетит Россию завтра — в среду, — передает телеканал.
Цель визита и программа пребывания сирийского лидера в Москве пока не разглашаются.
Напомним, что новый президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать бывшего президента страны Башара Асада для судебного разбирательства.
