Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдачи Башара Асада для суда

Новый президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать бывшего президента страны Башара Асада для судебного разбирательства. Об этом сообщили источники телеканала Al Arabiya в соцсетях.

Асад, который занимал пост президента на протяжении 24 лет, с 17 июля 2000 года, уехал в Россию после отставки в декабре 2024 года, когда власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», признанная террористической в России. В марте 2025 года в регионах, населенных алавитами, начались боестолкновения между силами нового правительства и сторонниками экс-президента.

Ахмед аш-Шараа также призвал повстанцев сложить оружие, подчеркивая, что продолжающиеся столкновения стали предсказуемой проблемой. По последним данным, число жертв в Сирии составляет около 1,5 тыс. человек.

Временный президент 13 марта подписал конституционную декларацию, устанавливающую правовую базу на переходный период, который продлится пять лет. 20 марта Владимир Путин выразил поддержку новому правительству Сирии в его усилиях по стабилизации ситуации в стране.

Анастасия Фартыгина