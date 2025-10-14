УНИКС одержал четвертую подряд победу на старте сезона, разгромив «Енисей»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС продолжает победную серию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав уверенную победу над красноярским «Енисеем» со счетом 93:67. Этот успех стал для УНИКСа уже четвертым подряд на старте сезона, закрепив за командой статус одного из лидеров турнира.

Матч, прошедший в Красноярске, продемонстрировал доминирование казанцев. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джален Рейнолдс, набравший 26 очков, к которым добавил четыре подбора и три результативные передачи. Отличную игру продемонстрировал и Пэрис Ли, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. По 10 баллов на свой счет также записали Си Джей Брайс и Дмитрий Кулагин.

В составе красноярского клуба наибольший вклад внесли Доминик Артис с 17 очками и Данило Тасич, набравший 14 очков и сделавший 8 подборов.

Следующий матч у бело-зеленых состоится на домашнем паркете против одного из фаворитов лиги «Локомотив-Кубань».

Анастасия Фартыгина