Питбайки могут признать полноценным транспортным средством

Законопроект находится в разработке

Фото: Реальное время

Депутат Госдумы Артем Метелев заявил о разработке законопроекта, направленного на регулирование использования питбайков, включая запрет на продажу горючего несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.



Председатель Комитета по делам молодежи пояснил, что инициатива предполагает признание питбайка полноценным транспортным средством и ограничение его эксплуатации на дорогах. Предлагается также предоставить Минспорту полномочия по определению мест, допускаемых для езды на питбайках.

Помимо прочего, авторы документа хотят ввести обязательную маркировку техники и ограничить свободную торговлю этими устройствами онлайн. Законопроект планируют представить на рассмотрение депутатов до окончания текущего года.

Напомним, что в Татарстане с начала года в ДТП с участием питбайков погибли 13 человек.

Наталья Жирнова