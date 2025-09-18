В Татарстане с начала года в ДТП с участием питбайков погибли 13 человек

Фото: Реальное время

Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов на пресс-конференции сделал особый акцент на одной из самых острых проблем последнего времени — детской и подростковой аварийности с участием мототранспорта, в частности питбайков.

— Особую озабоченность вызывает аварийность с участием детей-водителей механических транспортных средств. По инициативе Госавтоинспекции Татарстана на автозаправочных станциях запрещена продажа бензина несовершеннолетним. Однако факты появления подростков на питбайках раз за разом встречаются в социальных сетях, — заявил Гарипов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава татарстанской ГИБДД подчеркнул, что искоренить эту проблему можно только совместными усилиями всех заинтересованных министерств, ведомств и средств массовой информации. Речь идет не о штрафах, которых за саму продажу техники не предусмотрено, а о спасении человеческих жизней.

С начала года произошло 234 ДТП с участием питбайкеров, в которых погибло 13 человек и 259 получили ранения. Однако отмечается некоторое снижение числа погибших по сравнению с прошлым годом.

— Мы за мотоспорт, мы за данный транспорт, но он не безопасен, когда нет мотоэкипировки, нет водительского удостоверения, нет опыта и стажа. Когда за руль садятся дети — это трагедия вдвойне, — резюмировал Рустем Гарипов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также с начала года было пресечено более 7 тыс. фактов управления транспортом в состоянии опьянения. За повторное управление в пьяном виде возбуждено 526 уголовных дел, которые грозят реальными сроками лишения свободы и конфискацией автомобиля. Уже конфисковано 161 транспортное средство.

Но, как отмечает Гарипов, важно говорить не о штрафах и лишениях, а о человеческих жизнях. Только из-за выезда на встречную полосу погиб 61 человек. Из-за непристегнутых ремней безопасности — 21.

— Коллеги, мы всегда говорим, что ремень безопасности спасает жизнь. Вы посмотрите на эти цифры. 21 человек — это большая цифра. Нам ежедневно нужно об этом говорить, — призвал начальник Управления ГИБДД.



Анастасия Фартыгина