Рустаму Минниханову вручили медаль чемпиона России по регби

11:23, 14.10.2025

На официальной встрече со «Стрелой-Ак Барс» глава республики сделал «контрольный» бросок мячом для регби

Фото: Артем Дергунов

Рустаму Минниханову вручили медаль чемпиона России по регби. На официальной встрече со «Стрелой-Ак Барс» глава республики сделал «контрольный» бросок мячом, на котором расписались все члены чемпионской команды, сообщает пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова.

12 октября казанская команда «Стрела-Ак Барс» впервые завоевала титул чемпиона России по регби. Подробнее о финальной игре и победе «Стрелы» — в репортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова

