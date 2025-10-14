Рустаму Минниханову вручили медаль чемпиона России по регби
На официальной встрече со «Стрелой-Ак Барс» глава республики сделал «контрольный» бросок мячом для регби
Рустаму Минниханову вручили медаль чемпиона России по регби. На официальной встрече со «Стрелой-Ак Барс» глава республики сделал «контрольный» бросок мячом, на котором расписались все члены чемпионской команды, сообщает пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова.
12 октября казанская команда «Стрела-Ак Барс» впервые завоевала титул чемпиона России по регби. Подробнее о финальной игре и победе «Стрелы» — в репортаже «Реального времени».
