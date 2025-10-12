«Стрела-Ак Барс» впервые завоевала титул чемпиона России по регби
В финале казанцы обыграли «Динамо» со счетом 32:30
В Казани состоялся финальный матч чемпионата России по регби, в котором «Стрела-Ак Барс» одержала победу над московским «Динамо» с небольшим отрывом — 32:30. Казанская команда впервые завоевала титул чемпиона страны.
В сезоне 2023/24 клуб также выходил в решающий матч, где уступил красноярскому «Енисею-СТМ» со счётом 11:12.
Текущий сезон стал победным для казанского клуба. В копилке команды уже оказались Суперкубок России 2025 года, Кубок страны 2025 года, а теперь и чемпионский титул России.
