Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира WTA-500 в Китае

Российская теннисистка обыграла Антонию Ружич из Хорватии

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно пробилась во второй круг турнира WTA-500 в Китае. Уроженка Казани в стартовом поединке одолела Антонию Ружич из Хорватии.

Поединок длился 1 час 21 минуту и закончился победой Кудерметовой со счетом 6:3, 6:2. За матч россиянка сделала девять эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов.

Изначально Вероника Кудерметова должна была сыграть с хозяйкой турнира Чжан Шуай. Однако соперница россиянки снялась с соревнований из-за болезни, ее заменил «лаки-лузер» Антония Ружич.

В следующем круге Вероника Кудерметова сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини. Турнир в китайском городе Нинбо завершится финалом 19 октября.

Зульфат Шафигуллин