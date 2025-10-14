Новости спорта

15:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира WTA-500 в Китае

10:06, 14.10.2025

Российская теннисистка обыграла Антонию Ружич из Хорватии

Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира WTA-500 в Китае
Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно пробилась во второй круг турнира WTA-500 в Китае. Уроженка Казани в стартовом поединке одолела Антонию Ружич из Хорватии.

Поединок длился 1 час 21 минуту и закончился победой Кудерметовой со счетом 6:3, 6:2. За матч россиянка сделала девять эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов.

скриншот из видео «Highlights: Kudermetova battles back from the brink» с канала «Dubai Duty Free Tennis Championships»

Изначально Вероника Кудерметова должна была сыграть с хозяйкой турнира Чжан Шуай. Однако соперница россиянки снялась с соревнований из-за болезни, ее заменил «лаки-лузер» Антония Ружич.

В следующем круге Вероника Кудерметова сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини. Турнир в китайском городе Нинбо завершится финалом 19 октября.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также