В Республике Алтай могут создать игорную зону для привлечения туристов

09:54, 14.10.2025

Ранее подобные зоны были уже созданы в пяти субъектах страны

В Республике Алтай могут создать игорную зону для привлечения туристов
Фото: Реальное время

Минфин России подготовил проект закона, предусматривающего возможность организации игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. В России функционируют уже пять подобных зон.

— В части 1 слова «создается пять игорных зон» заменить словами «создается шесть игорных зон» <...> Игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Республика Алтай, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область, — сказано в документе.

Отмечается, что это обеспечит дополнительное стимулирование экономики региона, привлечет туристов и создаст новые рабочие места для местных жителей.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что Генпрокуратура РФ заочно утвердила обвинение о пособничестве растрате 936 млн рублей в «Тимер Банке» объявленному в международный розыск казанцу Рашиду Таймасову. В свое время его компания «Роял Тайм Групп» инвестировала миллиарды в игорную зону «Азов Сити». Подробнее об этом — в материале.

Наталья Жирнова

