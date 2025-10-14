В Республике Алтай могут создать игорную зону для привлечения туристов
Ранее подобные зоны были уже созданы в пяти субъектах страны
Минфин России подготовил проект закона, предусматривающего возможность организации игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. В России функционируют уже пять подобных зон.
— В части 1 слова «создается пять игорных зон» заменить словами «создается шесть игорных зон» <...> Игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Республика Алтай, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область, — сказано в документе.
Отмечается, что это обеспечит дополнительное стимулирование экономики региона, привлечет туристов и создаст новые рабочие места для местных жителей.
