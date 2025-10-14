«Ак Барс» в День чак-чака сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

Второе «зеленое дерби» в сезоне КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второе «зеленое дерби» в сезоне начнется в 17.00 по московскому времени.

«Ак Барс» выиграл четыре последних матча в чемпионате и занимает пятое место в Восточной конференции с 17 очками. «Салават Юлаев» замыкает турнирную таблицу Востока, набрав восемь баллов. Уфимцы проиграли два последних матча московским «Динамо» (1:4) и «Спартаку» (1:2).

В составе «Ак Барса» сыграет прошлогодний лидер «Салавата Юлаева» нападающий Александр Хмелевский. Хоккеист перешел в казанский клуб в результате обмена в сентябре. По итогам сделки уфимская сторона получила защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.

В первом «зеленом дерби» сезона «Ак Барс» в Казани был сильнее со счетом 3:1. Всего команды провели между собой 104 очных поединка, в которых «Салават Юлаев» победил 49 раз, казанские «барсы» — 55 раз. «Ак Барс» не может выиграть в Уфе восемь игр подряд — с 27 сентября 2022 года (3:0).

Матч из столицы Башкортостана в прямом эфире покажут телеканалы KHL Prime, ТНВ и «ТНВ–Планета» в 17.00 по московскому времени. Игра состоится 14 октября — в День чак-чака, татарского народного лакомства.

Зульфат Шафигуллин