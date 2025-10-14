Трамп встретится с Зеленским в Белом доме 17 октября

Это подтвердил американский лидер

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Белом доме 17 октября. О намерении провести переговоры заявил президент США во время пресс-конференции на борту своего самолета, сообщает ТАСС.

— Да, думаю, мы встретимся, — сказал американский лидер.

Однако подробности встречи он раскрывать отказался. До этого британская газета Financial Times сообщила, ссылаясь на анонимные источники, что такая встреча возможна. Также сообщалось, что ранее состоялся телефонный разговор лидеров двух государств, в ходе которого поднимался вопрос о возможном предоставлении США ракет «Томагавк» Украине. Ранее Трамп допустил обсуждение с Москвой поставки «Томагавков» для Украины. По словам президента США, такое обсуждение представляется необходимым, особенно если урегулирование ситуации на Украине не будет достигнуто мирным путем.

Наталья Жирнова