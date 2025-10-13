Новости общества

Трамп допустил обсуждение с Москвой поставки Tomahawk для Украины

09:25, 13.10.2025

По словам президента США, такое обсуждение представляется необходимым, особенно если урегулирование ситуации на Украине не будет достигнуто мирным путем

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести переговоры с Россией перед принятием решения о возможной отправке американских крылатых ракет Tomahawk на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, такое обсуждение представляется необходимым, особенно если урегулирование ситуации на Украине не будет достигнуто мирным путем.

— Я, честно говоря, возможно, должен поговорить с Россией о Tomahawk, — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время полета на Ближний Восток.

Ранее Трамп заявил о практически принятом решении по Tomahawk для Украины. В интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин заявил, что поставки Украине американских ракет приведут к разрушению позитивных тенденций в отношениях между Россией и США.

Наталья Жирнова

