Трамп допустил обсуждение с Москвой поставки Tomahawk для Украины

По словам президента США, такое обсуждение представляется необходимым, особенно если урегулирование ситуации на Украине не будет достигнуто мирным путем

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести переговоры с Россией перед принятием решения о возможной отправке американских крылатых ракет Tomahawk на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, такое обсуждение представляется необходимым, особенно если урегулирование ситуации на Украине не будет достигнуто мирным путем.

— Я, честно говоря, возможно, должен поговорить с Россией о Tomahawk, — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время полета на Ближний Восток.

Ранее Трамп заявил о практически принятом решении по Tomahawk для Украины. В интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин заявил, что поставки Украине американских ракет приведут к разрушению позитивных тенденций в отношениях между Россией и США.

Наталья Жирнова