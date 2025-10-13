Премьер Пакистана вновь выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Сегодня президент США подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа
Глава правительства Пакистана Шехбаз Шариф заявил о новом выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Выступая по итогам саммита в Египте, где Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа, премьер Пакистана высоко оценил усилия американского лидера по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
— Сегодня я снова хотел бы выдвинуть этого замечательного президента на Нобелевскую премию мира, — цитирует Шарифа РИА «Новости».
Ранее Нобелевскую премию мира 2025 года присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что должен быть удостоен премии, которой был награжден Барак Обама в 2009 году.
