Премьер Пакистана вновь выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Сегодня президент США подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа

Глава правительства Пакистана Шехбаз Шариф заявил о новом выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Выступая по итогам саммита в Египте, где Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа, премьер Пакистана высоко оценил усилия американского лидера по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

— Сегодня я снова хотел бы выдвинуть этого замечательного президента на Нобелевскую премию мира, — цитирует Шарифа РИА «Новости».

Ранее Нобелевскую премию мира 2025 года присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что должен быть удостоен премии, которой был награжден Барак Обама в 2009 году.

Рената Валеева