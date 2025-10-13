Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте
Он назвал мирную сделку по Газе «крупнейшей и самой сложной»
Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на международном саммите, организованном Египтом в Шарм-эш-Шейхе.
— Это действительно очень важное подписание, — заявил Трамп, назвав мирную сделку по Газе «крупнейшей и самой сложной».
После подписания документа лидеры, присутствовавшие на церемонии, выстроились для совместного фото на фоне таблички с надписью «МИР 2025». Перед общей фотографией Дональд Трамп сфотографировался с каждым лидером по отдельности.
Оказавшись в центре общей фотографии рядом с президентом Египта ас-Сиси, Трамп призвал всех улыбнуться: «Улыбайтесь все!»
— Мы только что заключили крупную сделку, так что давайте улыбаться, — добавил Трамп.
