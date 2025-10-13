Вакцина от ротавирусной инфекции может быть зарегистрирована в 2026 году

В настоящее время вакцина проходит 2—3 фазу клинических испытаний на возрастной группе детей от 8 до 32 недель

Фото: Максим Платонов

Вакцина против ротавирусной инфекции «Гам-VLP-рота», разработанная учеными Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, планируется к регистрации в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра, доктор биологических наук Татьяна Гребенникова.

— К концу года хотим закончить клинические исследования и подать документы на регистрационное удостоверение в Минздрав, — заявила Гребенникова.

В настоящее время вакцина проходит 2—3 фазу клинических испытаний на возрастной группе детей от 8 до 32 недель. При этом исследования для детей старшего возраста уже успешно завершены.

В мае этого года стало известно, что новую вакцину от туберкулеза могут начать применять в России в 2027 году. Разрешение на проведение клинического исследования было выдано Минздравом в середине июня 2021 года.

Рената Валеева