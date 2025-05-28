Новую вакцину от туберкулеза могут начать применять в России в 2027 году

Фото: Максим Платонов

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планируют завершить клиническое исследование новой вакцины от туберкулеза «ГамТБвак» в октябре 2026 года. Они рассчитывают получить разрешение на ее применение уже в 2027 году, сообщил ТАСС руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин.



По словам ученого, если полученные данные будут убедительными, то вакцина может быть зарегистрирована в 2027 году и в дальнейшем включена в национальный календарь прививок.

Разработчики подчеркивают, что это принципиально новая вакцина с уникальными свойствами. Разрешение на проведение клинического исследования было выдано Минздравом в середине июня 2021 года.

Третья стадия клинических испытаний проходит примерно в 50 центрах России, в ней участвуют около 2,5 тыс. человек.

В Татарстане в 2024 году зарегистрировано 43 случая смерти от туберкулеза.

Рената Валеева