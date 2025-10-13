Блогера Щепихина* приговорили к пяти годам колонии за экстремизм и разжигание вражды

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него смешанное расстройство личности

Пресненский суд Москвы вынес приговор блогеру Арегу Щепихину*, признав его виновным в призывах к экстремизму и разжигании вражды. Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, Щепихин* приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

— Согласно приговору, суд решил назначить Щепихину* общий срок наказания в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — заявили в суде.

По информации прокуратуры Москвы, суд также лишил Щепихина* права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на срок два года и шесть месяцев.

Блогер признан виновным по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием интернета, а также с применением насилия или с угрозой его применения).

В ходе прений сторон гособвинитель запрашивал для Щепихина* шесть лет колонии общего режима. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ранее судебно-психиатрическая экспертиза выявила у Щепихина* смешанное расстройство личности.

Следствием установлено, что Щепихин* размещал в соцсетях материалы, содержащие оскорбления религиозных чувств мусульман, дискриминационные требования к лицам определенных национальностей и вероисповеданий с призывом покинуть территорию РФ, а также призывы к враждебным и насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.

Рената Валеева