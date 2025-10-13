Игрок УНИКСа Андрей Лопатин: «Нам необходимо успеть восстановиться»

Завтра казанцы сыграют против красноярского «Енисея»

Фото: Динар Фатыхов

Форвард казанского УНИКСа Андрей Лопатин поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча против красноярского «Енисея». Спортсмен подчеркнул, что команда серьезно готовится к этой встрече, учитывая сильную игру «Енисея» на домашней площадке.

— Подготовка к матчу с «Енисеем» началась уже на следующий день после победы над «Уралмашем», — заявил Лопатин.

Форвард УНИКСа также отметил, что команде необходимо восстановиться после предыдущего матча и продемонстрировать максимальную концентрацию в Красноярске.

— Соперники хорошо выступают дома, поэтому нам необходимо успеть восстановиться и показать отличный уровень концентрации, — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лопатин выразил уверенность в том, что предстоящая игра станет интересной и зрелищной для болельщиков.

Игра пройдет 14 октября в 15:30 мск. Домашняя игра состоится 19 октября в 14:30 мск против «Локомотива-Кубани».

Рената Валеева