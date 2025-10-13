Новости происшествий

В Казани отключились светофоры по трем адресам

17:23, 13.10.2025

ГАИ предупредила о людях на дорогах

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Казани сообщила о неработающих светофорных объектах по следующим адресам:

  1. Боевая — Набережная;
  2. К. Цеткин — Столярова (пешеходный переход);
  3. Горьковское шоссе д. 2а (пешеходный переход).

— Внимание! На дорогах люди, — говорится в сообщении ГАИ Казани.

Утром в нескольких районах Казани произошло отключение светофоров на семи перекрестках города.

Рената Валеева

Происшествия Татарстан

