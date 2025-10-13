В Казани отключились светофоры по трем адресам
ГАИ предупредила о людях на дорогах
Госавтоинспекция Казани сообщила о неработающих светофорных объектах по следующим адресам:
- Боевая — Набережная;
- К. Цеткин — Столярова (пешеходный переход);
- Горьковское шоссе д. 2а (пешеходный переход).
— Внимание! На дорогах люди, — говорится в сообщении ГАИ Казани.
Утром в нескольких районах Казани произошло отключение светофоров на семи перекрестках города.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».