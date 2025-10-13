Петросян выступит на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Назван предварительный состав фигуристов на стартовый этап турнира

Фото: Руслан Ишмухаметов

Стал известен предварительный состав участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования состоятся с 25 по 26 октября в Магнитогорске.

В числе участников этапа «Звезды Магнитки» заявлена чемпионка России Аделия Петросян. Также за победу поборется татарстанская фигуристка Дина Хуснутдинова, которая этим летом перешла в группу тренера Этери Тутберидзе.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В мужской части соревнований в заявку попал Марк Кондратюк. С ним за золото побьются Роман Савосин, Николай Угожаев и Григорий Федоров. Всего в этой категории заявились десять фигуристов.

В парном катании борьба за призовые места развернется между парами Елизавета Осокина/Артем Грицаенко и Ясмина Кадырова/Илья Миронов. В танцах на льду интересное противостояние ожидается между дуэтами Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Все выступления в прямом эфире можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала.

Данная заявка лишь предварительная, количество участников может быть изменено до начала турнира.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Мужчины: Артур Даниелян, Игорь Ефимчук, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Юрий Сидоров, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров. Женщины: Софья Важнова, Мария Волченко, Ксения Гущина, Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Софья Лукина, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова. Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Майя Шегай/Андрей Шадерков. Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Софья Леонтьева/ Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Федорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

Зульфат Шафигуллин