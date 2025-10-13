1,1 км новой дороги появилось в Нурлатском районе

Ремонт был выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Нурлатском районе завершились ремонтные работы на автомобильной дороге в обход города Нурлата. Специалисты обновили участок протяженностью 1,1 километра между отметками 4,6 и 5,8 километра, сообщил Минтранс Татарстана.

Дорожные работы выполняло ООО «Татнефтедор». Рабочие провели ремонт на площади более 1,1 тыс. квадратных метров.

Ремонт был выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него планируется привести в нормативное состояние более 200 километров автомобильных дорог в текущем году.

Ранее прокуратура вернула участок в Нурлатском районе в госсобственность. Он находится вблизи реки Селенгушки.

Наталья Жирнова