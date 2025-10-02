Прокуратура вернула участок в Нурлатском районе в госсобственность

Он находится вблизи реки Селенгушки

Фото: Максим Платонов

Нурлатская городская прокуратура выявила нарушения в сфере землепользования и добилась в суде признания незаконным права собственности юрлица на земельный участок, на котором расположен пруд. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки было установлено, что земельный участок, расположенный вблизи реки Селенгушки в Нурлатском районе, находится в собственности юрлица. Однако на этом участке расположен пруд площадью 32,9 га, имеющий гидравлическую связь с другими поверхностными водоемами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно действующему законодательству, подобные объекты водного фонда, относящиеся к федеральной собственности, не подлежат передаче в частную собственность юрлиц. Кроме того, изначально на рассматриваемом участке находился именно объект водного фонда, что делает сделку по приобретению земельного участка незаконной.



Рената Валеева