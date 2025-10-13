В Татарстане появится грант на поддержку языков народов республики

Ежегодно планируется выделять не более пяти грантов

Фото: Артем Дергунов

Кабмин Татарстана готовит постановление о новом виде господдержки. Планируется учредить грант для общественных организаций, работающих над сохранением и развитием языков народов республики. На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер финансовой помощи составит 200 тысяч рублей. Ежегодно планируется выделять не более пяти грантов. Претендовать на поддержку смогут общественные организации, зарегистрированные в Татарстане и работающие на территории республики не менее года.

Средства гранта можно будет направить на различные цели: оплату труда специалистов, аренду помещений, закупку материалов, транспортные расходы и услуги связи. Также финансирование предусмотрено для авторских и лицензионных договоров, связанных с реализацией проектов.

Наталья Жирнова