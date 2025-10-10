Власти Татарстана утвердят список имен для имянаречения новорожденных

Родители смогут правильно как выбрать имя с учетом его значения, так и корректно заполнить документы на татарском языке

Фото: Динар Фатыхов

В Управлении ЗАГС Кабмина Татарстана состоялась встреча с директором Института языка, литературы и искусств Ильгизом Халиковым. Главной темой обсуждения стала актуализация словарей имен, сообщает пресс-служба управления.

Сообщается, что после масштабного собрания с учеными КФУ, представителями Минцифры РТ, Татарского книжного издательства и руководителей отделов ЗАГС будет принято решение о внесении изменений. Благодаря модернизации родители при оформлении свидетельства о рождении смогут не только правильно выбрать имя с учетом его значения, но и корректно заполнить документы на татарском языке.

Стоит отметить, что на текущий момент на сайте Управления уже доступен татарско-русский словарь личных имен, одобренный Академией наук Татарстана.

Наталья Жирнова