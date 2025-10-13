КХЛ включила «зеленое дерби» в топ матчей недели

Одна игра «Ак Барса» попала в список наиболее интересных в лиге

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на предстоящей неделе. В нем оказалось «зеленое дерби», которое пройдет между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» 14 октября в Уфе.



В топ-5 матчей недели в КХЛ попали противостояния СКА и «Автомобилиста» (13 октября), «Трактора» и «Авангарда» (14 октября), а также игры «Локомотив» — ЦСКА (15 октября) и «Авангард» — «Автомобилист» (19 октября).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» на неделе проведет три выездных встречи: 14 октября в Уфе с «Салаватом Юлаевым», 16 октября против «Сибири» и 18 числа с «Барысом». Накануне казанцы обыграли в гостях ЦСКА со счетом 3:2.

«Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» замыкает турнирную таблицу КХЛ. Казанцы не проигрывают в чемпионате четыре матча подряд. Ранее «Ак Барс» и «Салават Юлаев» в сентябре встречались в Казани, победа досталась команде Анвара Гатиятулина со счетом 3:1.

Зульфат Шафигуллин